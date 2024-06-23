Андрей Воробьев вместе с талантливыми ребятами закрыл олимпиадный сезон этого учебного года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с талантливыми ребятами региона принял участие в закрытии олимпиадный сезон 2023-2024 учебного года. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Пять лет назад по президентскому проекту «Успех каждого ребенка» мы открыли на базе гимназии им. Е. М. Примакова центр подготовки к олимпиадам «Взлет». Создали комфортную учебную среду, где ребята вместе развиваются, общаются, учатся находить нестандартные решения. В этом им помогают наставники и руководитель центра — Майя Отариевна Майсурадзе», — подчеркнул глава региона.

Примечательно, что это время двести пятьдесят тысяч школьников прошли во «Взлете» обучение по трем направлениям: наука, спорт и искусство. Результат этой работы — ежегодные рекорды: в 2019 году у Подмосковья было 80 дипломов, а в этом году в 5,5 раза больше — 441 диплом. Уже три года подряд регион удерживает 1-е место по динамике роста и 2-е место по результатам.