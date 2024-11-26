Андрей Воробьев: внимание и забота о МСП имеют принципиально важное значение

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках пленарного заседания девятого Международного форума Финансового университета на тему: «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку» отметил важность ориентированности на малый и средний бизнес.

«Каждый регион нашей страны старается сделать все для того, чтобы было место малому и среднему бизнесу», - отметил Воробьев.

По его словам, в области в доле доходов деятельность малого и среднего бизнеса составляет 30% от бюджета. Четверть ВРП — это также малый и средний бизнес.