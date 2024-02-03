Андрей Воробьев: Возле стадиона «Авангард» заработал ФОК с крытым катком
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях рассказал, что в подмосковном Домодедово на территории стадиона «Авангард» заработал новый физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком.
«В январские выходные ледовая арена прошла краш-тест, каток работал бесплатно для всех желающих. Сейчас здесь открылась академия Вячеслава Фетисова и школа фигурного катания Натальи Бестемьяновой. Новый ФОК не только сможет принимать больше спортсменов, но и позволит проводить в округе чемпионаты высокого уровня», — отметил Воробьев.
Отмечается, что известные хоккеисты встретились сегодня с подрастающим поколением ребят из Домодедово. Губернатор региона выразил уверенность в том, что встреча им запомнится надолго.
«В этом году мы откроем еще 12 стадионов и площадок, а также 4 больших ФОКа: „Торпедо“ в Люберцах, стадион для регби в Монино, г. о. Щелково, ледовые арены в Волоколамске и мкр. Железнодорожный в Балашихе, а также спорткомплексы в Бронницах, Раменском, Люберцах, Можайске», — анонсировал Андрей Воробьев.