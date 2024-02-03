Андрей Воробьев: Возле стадиона «Авангард» заработал ФОК с крытым катком

«В этом году мы откроем еще 12 стадионов и площадок, а также 4 больших ФОКа: „Торпедо“ в Люберцах, стадион для регби в Монино, г. о. Щелково, ледовые арены в Волоколамске и мкр. Железнодорожный в Балашихе, а также спорткомплексы в Бронницах, Раменском, Люберцах, Можайске», — анонсировал Андрей Воробьев.