Андрей Воробьев вручил Дмитрию Киселеву Орден «За заслуги перед Московской областью» I степени
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил гендиректору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву Орден «За заслуги перед Московской областью» I степени.
«Стиль Киселева очень заметный, убедительный. А убедительно можно говорить только тогда, когда веришь, когда говоришь правду, когда чувствуешь и переживаешь. Уверен, что вы и ваша команда отстаивают интересы нашей любимой страны честно, от всей души, от всего сердца», - сказал губернатор.
Киселев, в свою очередь, отметил, что Подмосковье является одним из самых активно развивающихся регионов страны.
«И это заслуга Андрея Юрьевича, который вместе с коллегами, как и мы, работает 24/7. Мы с Московской областью одна команда, у нас крепкая связь, мы говорим на одном языке», - сказал он.
В рамках визита губернатору представили работу Главной дирекции информации, международного мультимедийного пресс-центра. Также Воробьев пообщался с журналистами. Губернатор отметил важность сотрудничества с журналистами и выразил им благодарность за труд.
«Мы со своей стороны, понимая, что регион развивается, не имеем права находиться в вакууме. Ведь проблемы в основном происходят по двум причинам: из-за отсутствия общения и из-за неправильного общения», - сказал глава региона.