Андрей Воробьев вручил Дмитрию Киселеву Орден «За заслуги перед Московской областью» I степени

«Стиль Киселева очень заметный, убедительный. А убедительно можно говорить только тогда, когда веришь, когда говоришь правду, когда чувствуешь и переживаешь. Уверен, что вы и ваша команда отстаивают интересы нашей любимой страны честно, от всей души, от всего сердца», - сказал губернатор.