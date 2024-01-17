Андрей Воробьев: все основные работы на котельной в Солнечногорске завершены

В настоящее время все основные работы на котельной «ГЭМЗ» в Солнечногорске завершены. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Чтобы обеспечить бесперебойную работу котельной, вместе с «Газпром теплоэнерго» установили четыре блочно-модульные котельные, они догревают теплоноситель до необходимых температур», — указал губернатор.

Андрей Воробьев также навестил местную жительницу Екатерину Козелкову, живущую в доме по Колхозной улице, который запитан от котельной, где произошла авария. Ранее женщина пожаловалась на холод в квартире.

Губернатор Подмосковья лично убедился, что теперь батареи в данном доме горячие.