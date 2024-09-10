Андрей Воробьев встретился с жителями пострадавших домов в пункте временного размещения в Раменском
Фото: [Евгений Пронин]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в пункт временного размещения в школе № 5 на Высоковольтной улице, чтобы встретиться с жителями пострадавших домов. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Все расходы на восстановление зданий мы берем на себя вместе с Фондом капитального ремонта Подмосковья. У нас есть небольшое количество квартир, в которые в ближайшее время нельзя будет войти. Для таких семей мы предложили несколько вариантов временного размещения: гостиница или съемное жилье, денежная компенсация. Все расходы мы компенсируем», — заявил в ходе встречи Воробьев.
Примечательно, что у одной из жительниц — Ольги — на 10 этаже остались коты. Как только спасатели поймут, что зайти в подъезд безопасно, то животных, необходимые вещи и документы заберут из квартиры. Однако спасателям необходимо время, чтобы обследовать подъезд.