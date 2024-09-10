Андрей Воробьев встретился с жителями пострадавших домов в пункте временного размещения в Раменском

«Все расходы на восстановление зданий мы берем на себя вместе с Фондом капитального ремонта Подмосковья. У нас есть небольшое количество квартир, в которые в ближайшее время нельзя будет войти. Для таких семей мы предложили несколько вариантов временного размещения: гостиница или съемное жилье, денежная компенсация. Все расходы мы компенсируем», — заявил в ходе встречи Воробьев.