Андрей Воробьев выехал на место пожара в Crocus City Hall

Губернатор Воробьев

Фото: [Антон Чернов]

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место происшествия в Crocus City Hall в Красногорске. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», - говорится в сообщении главы региона.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Crocus City Hall произошли стрельба и пожар. Как рассказали очевидцы, из здания валил черный дым. Согласно предварительной информации, есть жертвы и раненые.

После начала возгорания в здании началось обрушение кровли, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник. Кровля охвачена пламенем, пожару присвоили третий ранг. Несколько человек отрезаны огнем. На место уже направлены вертолеты.

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