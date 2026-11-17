В Подмосковье завершилась работа над музыкальным клипом, созданным в поддержку патриотической акции «Вальс СВОих», руководителем проекта выступает заместитель директора по основной деятельности культурно-досугового центра «Новый» и член «Комитета семей воинов Отечества» в Егорьевске Ксения Горячева. Теперь в регионе запустили флешмоб, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В рамках него любой может снять свой вальс на песню «Вальс СВОих» и показать, как поколения объединяются в одном танце, ознакомиться с материалами для создания собственного вальса можно по ссылке. Видео нужно прислать на электронную почту: ANO-TOVARICHI@yandex.ru.

Идея проекта зародилась на творческой смене арт-кластера «Таврида», куда Ксения приехала в составе делегации от Московской области. Песня дала начало идее масштабного флешмоба «Вальс СВОих», в котором ветераны и школьники будут исполнять вальс под эту композицию. Клип на нее строится вокруг истории плюшевого мишки, ставшего символом преемственности поколений.

«Это межпоколенческий творческий проект, в котором музыка и танец соединяют прошлое и настоящее, подвиги героев Великой Отечественной войны и мужество наших бойцов сегодня. Для меня вальс стал живым символом единства тыла и фронта, памяти и благодарности», — поделилась Ксения Горячева.

Клип уже снят и опубликован — посмотреть его можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.