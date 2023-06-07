Андрей Воробьев выразил благодарность жителям области за помощь военнослужащим
Фото: [Сергей Хакимов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил граждан за помощь военнослужащим в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.
«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская дивизия, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту», - сказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.
Он отметил, что в Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают помощь, участвуют в оснащении и комплектовании всего того, что сейчас важно для военных.