Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью легендарной летчицы Галины Брок-Бельцовой
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью легендарной летчицы, штурмана пикирующего бомбардировщика Пе-2, последней «дневной фурии» Галины Брок-Бельцовой.
«Галина Павловна была невероятной женщиной, примером настоящей верности долгу и преданности Родине. До последних дней оставалась в строю, неся людям правду о Великой Отечественной войне», - отметил губернатор.
Он рассказал, что Галина Павловна занималась просвещением молодого поколения, а также оказывала поддержку бойцам СВО и членам их семей.
«Мы будем помнить ее такой, какой она всегда была — умной и отважной, энергичной и обаятельной. Соболезную родным и близким Галины Павловны», - заключил губернатор.