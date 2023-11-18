Андрей Воробьев выразил свои соболезнования в связи со смертью Олега Ворслова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что накануне узнал о смерти Олега Петровича Ворслова. Об этом он написал в своих социальных сетях .

Отмечается, что жители Солнечногорска и многих других городов нашего Подмосковья были хорошо знакомы с ним и его супругой Мариной Дмитриевной. Пара, которая была в браке шестьдесят лет, чуть ли не каждый день выходила гулять по набережной Солнечногорска.

Они надевали сочетающиеся костюмы и шляпы, общались с прохожими, давали советы молодоженам. Пара стала своеобразным талисманом города. Год назад ушла из жизни Марина Дмитриевна, а недавно не стало Олега Петровича. Его похоронили рядом с женой.

Глава региона отметил, что для многих жителей Подмосковья данная пара была настоящим примером большой и искренней любви. Сквозь года. Такой и останется в памяти.