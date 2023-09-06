Андрей Воробьев: за год в Подмосковье родились 73 тысячи детей

В Подмосковье проживают более 1,7 миллиона детей. За год родились еще 73 тысячи, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, важно обеспечить их всех качественной медицинской помощью.

«Каждому нужна забота, внимание и медицинское сопровождение, а значит, мы должны строить больше медучреждений. В регионе 54 детские больницы и 144 поликлиники, где работают более двух с половиной тысяч детских врачей», - сказал губернатор.

Он отметил, что в этом году были открыты поликлиники с детскими отделениями в семи округах. В следующем году сдадут объекты еще в трех. Продолжается строительство большой детской многопрофильной больницы в Красногорске. Ее планируется сдать весной 2024 года.

Также Воробьев напомнил, что в целях поддержки медиков в регионе реализуются программа «Наш участковый врач», мера поддержки «Земля врачам», компенсация аренды жилья, соципотека, проект «Приведи друга».

«Надеемся, что вы чувствуете нашу заботу. Мы будем и дальше делать вашу работу в Подмосковье комфортнее и интереснее!» - заключил губернатор.

Ранее Воробьев рассказал о поддержке педиатров региона.