В самое ближайшее время в Подмосковье плотно займутся вопросом общественного транспорта и организацией парковочных пространств. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил во время совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

«В будущем мы готовим серьезную трансформацию, усиление вопросов, связанных с транспортом, парковочным пространством. Эта тема весьма остра и требует технологического подхода», — подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что не так давно Московская область перешла на безналичный расчет при оплате проезда в общественном транспорте, но некоторые нюансы остались и требуют доработки.

«Задача — обеспечить транспортное обслуживание, культуру на более высоком уровне», — резюмировал губернатор.

Напоминаем, в последние годы в Подмосковье идет кардинальное обновление автобусного парка. Его оснащают современными и комфортными машинами. В этом году на линии должны выйти в общей сложности порядка 1,3 тысячи новых автобусов.