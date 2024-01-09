Андрей Воробьев: Завтра аварийные бригады начнут запускать квартирные стояки в Климовске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел очередную встречу с жителями Климовска и ответил на беспокоящие вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

«Есть позитивные сдвиги, и это очень радует. Пока мы встречаемся с вами, дорогие жители, идет подключение домов. Чтобы не прорвать ничего, нужно постепенно поднимать температуру. Мы активно ведем эту работу благодаря 200 бригадам, которые трудятся в каждом доме», — сказал на встрече с жителями губернатор.

Сегодня ночью — завтра днем запустят подъездные стояки. Где нужно — меняют радиаторы, где нет такой возможности, запускают напрямую, чтобы с завтрашнего дня дома отапливались по стоякам. А уже завтра в 19:00 аварийные бригады, закрепленные за каждым из домов, начнут также запускать квартирные стояки, чтобы начать подавать тепло в квартиры.

Жители выразили беспокойство, что в будущем может произойти подобная аварийная ситуация, но губернатор отметил, что после передачи котельной муниципалитету, она будет отремонтирована.

«Сейчас, учитывая ситуацию, которая сложилась, котельная находится у нас в эксплуатации. То есть мы можем из бюджета инвестировать деньги в трассы, дымососы, которые сегодня не работают на основном котле, в горелки и прочие вещи. Я буду у вас бывать регулярно, чтобы выполнить всю ту программу, которую мы с вами обсуждаем», — рассказал губернатор.

Участников встречи помимо подачи тепла в дома волновали, как будут организованы восстановительные работы, ведь во многих МКД из-за аварии, например, затопило подвалы. Губернатор сказал, что в Климовске будет создана специально управляющая компания, которая будет осуществлять эту работу.