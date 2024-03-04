Андрей Воробьев: Жители аварийных домов в Клину уже этим летом переедут в новое жилье
Фото: [Александра Степанова]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал в городском округе Клин, как идет расселение аварийного жилья, а также встретился с будущими новоселами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Расселение аварийного жилья, да и ветхого тоже, очень важный момент. Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом. Сейчас остаются проекты в завершающей стадии», — сказал Андрей Воробьев.
Отмечается, что в Клину стройка идет полных ходом, и летом жители смогут справить новоселье. В округе 24 дома требуют расселения. Из них 7 домов (404 семьи) — по программе до 2017-го. Большую часть — 6 домов, признанных аварийными до 2017-го — расселят в новый девятиэтажный дом в центре Клина на улице Мира.
Всего жильцам будет передано 122 квартиры. Сейчас проводятся завершающие работы, чистовая отделка и окончание фасадных работ. На май остается только закончить благоустройство. Квартиры будут полностью под ключ, с чистовой отделкой, сантехникой, плитой, всем необходимым.
Губернатор встретился с будущими жильцами новостройки и посетил одну из квартир. Летом сюда из «аварийки» переезжает в том числе и детский футбольный тренер Роман Гава. Сегодня он впервые увидел свое новое жилье.
«Сегодня осмотрели новую квартиру. Когда зашел, эмоции были на высшем уровне, даже прослезился от счастья. Потому что сейчас мы живем в не самых приятных условиях. Когда наступает оттепель, как сейчас, на этаже у нас постоянно сыро и прохладно. Здесь, конечно, все сухо, все светлое, высокие потолки и больше кухня, что очень радует. В новое жилье я перееду с женой, тремя детьми и родителями», — сказал Роман Гава.