Андрей Воробьев: Жители аварийных домов в Клину уже этим летом переедут в новое жилье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал в городском округе Клин, как идет расселение аварийного жилья, а также встретился с будущими новоселами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Расселение аварийного жилья, да и ветхого тоже, очень важный момент. Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом. Сейчас остаются проекты в завершающей стадии», — сказал Андрей Воробьев.

Отмечается, что в Клину стройка идет полных ходом, и летом жители смогут справить новоселье. В округе 24 дома требуют расселения. Из них 7 домов (404 семьи) — по программе до 2017-го. Большую часть — 6 домов, признанных аварийными до 2017-го — расселят в новый девятиэтажный дом в центре Клина на улице Мира.

Всего жильцам будет передано 122 квартиры. Сейчас проводятся завершающие работы, чистовая отделка и окончание фасадных работ. На май остается только закончить благоустройство. Квартиры будут полностью под ключ, с чистовой отделкой, сантехникой, плитой, всем необходимым.

Губернатор встретился с будущими жильцами новостройки и посетил одну из квартир. Летом сюда из «аварийки» переезжает в том числе и детский футбольный тренер Роман Гава. Сегодня он впервые увидел свое новое жилье.