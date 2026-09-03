«Я не верю»: Павел Деревянко вступился за Козловского на фоне скандала с алиментами

50-летний актер Павел Деревянко высказался о громком скандале между звездой «Чернобыля» Данилой Козловским и его бывшей возлюбленной Ольгой Зуевой. На мероприятии, посвященном его бренду с Зоей Фуць, артист заявил, что не верит в обвинения в адрес коллеги. Слова Деревянко приводит Super.

Звезда «Домашнего ареста» заявил, что не может представить ситуацию, в которой Козловский отказывается от материальной поддержки собственной дочери.

«Честно говоря, я не верю. Я не представляю такого, чтобы Данила не давал денег своей дочке», — подчеркнул актер.

Павел отметил, что знает Данилу как ответственного человека и уверен, что тот выполняет все свои обязательства перед ребенком.

Сам Деревянко является отцом двоих дочерей от предыдущего союза с Дарьей Мясищевой. Его первая дочь родилась в 2010 году, вторая — в 2014 году. С Дарьей актер расстался в 2020 году, но, судя по всему, Деревянко хорошо понимает, насколько важна поддержка отца для детей.

Напомним, что Зуева подала иск к Козловскому и требует выплаты алиментов. Ольга утверждает, что актер не выполняет свои финансовые обязательства, однако сам Козловский категорически отвергает эти обвинения.

Ранее блогер Мария Погребняк раскритиковала Данилу Козловского из-за скандала с алиментами.