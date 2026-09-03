Губернатор Воробьев рассказал об уничтожении 56 беспилотников над Подмосковьем

За ночь над Подмосковьем было уничтожено 56 беспилотников, силы ПВО продолжают отражать атаку в Наро-Фоминске, Одинцове, Можайске, Серпухове, Ступине, Луховицах, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Раменском, Сергиевом Посаде. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Кубинке в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе произошло возгорание на восьмом и девятом этажах, также загорелся балкон на седьмом этаже. Из дома эвакуировали 10 человек. Самое главное — по предварительной информации, никто не пострадал», — написал он.

По его словам, жителям оказывают помощь все службы. Специалистам предстоит оценить повреждения. Тем, чьи квартиры пострадали, окажут поддержку.

Воробьев добавил, что в Павловском Посаде на улице 1 Мая БПЛА попал в многоквартирный дом, возгорания не произошло. При этом в восьми квартирах выбиты окна, проводится эвакуация жильцов. В Богородском округе в деревне Большое Буньково он попал на территорию завода, там произошло возгорание.

Губернатор отметил, что пожарные и экстренные службы продолжают работать на местах.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.