Стала известна цена, за которую «Монако» согласен продать Головина «Зениту»

«Монако» готов продать российского полузащитника Александра Головина за €15 млн, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источник пояснил, что монегаски не заинтересованы в том, чтобы избавиться от россиянина, но достойное предложение могут рассмотреть. Известно, что футболистом интересуется «Зенит».

Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 год. Контракт 30-летнего полузащитника с клубом рассчитан на три сезона. Россиянин ударно начал сезон: забил в Лиге конференций «Гурнику» (4:1), в чемпионате Франции отметился голевым пасом с «Марселем» (2:0), а ранее в товарищеском матче с «Ливерпулем» (3:2) оформил 1+1.

Ранее нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что в грядущем матче против ЦСКА команду устроит только победа.