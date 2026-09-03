Губернатор Подмосковья открыл Съезд детских врачей Московской области «Педиатрия как искусство»

«Я очень рад, что наша конференция стала традиционной, она проходит уже в седьмой раз. И наша задача, чтобы каждая встреча, каждая технология, оборудование, методики обсуждались открыто. Всегда радует, что есть интерес и у зарубежных стран, и у регионов», — сказал он.