Губернатор Подмосковья открыл Съезд детских врачей Московской области «Педиатрия как искусство»
Воробьев открыл Съезд детских врачей Подмосковья «Педиатрия как искусство»
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Губернатор Московской области открыл Съезд детских врачей Московской области «Педиатрия как искусство». Он подчеркнул, что в регионе собирают профессиональных врачей для того, чтобы обсудить все новые разработки в медицине, в том числе детской.
«Я очень рад, что наша конференция стала традиционной, она проходит уже в седьмой раз. И наша задача, чтобы каждая встреча, каждая технология, оборудование, методики обсуждались открыто. Всегда радует, что есть интерес и у зарубежных стран, и у регионов», — сказал он.
Губернатор также поприветствовал всех остальных участников, вовлеченных в процесс.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.