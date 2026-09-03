Девятилетний сын Андрея Малахова рисует как великие художники

54-летний телеведущий Андрей Малахов поделился трогательными подробностями о творческом развитии своего девятилетнего сына, передает Teleprogramma.org. На презентации программы «Сияние» он рассказал, что ребенок посещает кружок, где раз в месяц дети рисуют в стиле известных художников.

Малахов признался, что ему очень интересно наблюдать, как дети повторяют мировые шедевры. При этом телеведущий подчеркнул, что сам не рисует, но активно коллекционирует картины — в его собрании уже около 800 полотен, и коллекция продолжает расти.

«Я спонтанно [коллекцию] пополняю. Это может быть эмоционально, это может быть картина, которая переносит тебя куда-то или связана с чем-то», — рассказал телеведущий.

Сын Малахова родился в 2017 году в браке с редактором Натальей Шкулевой. Супруги стараются оградить ребенка от излишнего внимания прессы и не показывают его лицо публике. Однако, по словам отца, мальчик уже проявляет интерес к искусству и, похоже, унаследовал отцовскую любовь к прекрасному.

Ранее актриса Нонна Гришаева впервые за долгое время показала повзрослевшего сына.