Андрей Воробьев: жителям Климовска сделают перерасчет за отопление и электроэнергию

Накануне в подмосковном Климовске состоялась встреча губернатора Андрея Воробьева с управдомами. В ходе данной встречи губернатор заявил, что жильцам пострадавших домов сделают перерасчет за отопление и электроэнергию.

«Принято решение, что в платежке за январь за отопление будет выставлен ноль. Все убытки будут взысканы с владельцев действующей котельной. И второе. Мы приняли решение, что платеж за электричество пойдет как в декабре, без учета январского потребления», — рассказал вице-губернатор Евгений Хромушин.

При этом разницу, которую не доплатят «Мосэнергосбыту», Правительство Подмосковья также планирует взыскать с владельца котельной. Поэтому сверхнормативное потребление на жителей мы не переложат, ведь они абсолютно не виноваты в ситуации, которая произошла.

Губернатор добавил, что из-за повышенной нагрузки, случаются отключения электроэнергии. «Мособлэнерго» оперативно производит замену трансформаторов, на время производства работ используются ПЭС, сроки восстановления электроснабжения не превышают нормативных значений.

В Климовске в круглосуточном режиме работают пункты временного пребывания для людей, в домах которых отсутствует отопление. Они располагаются на базе:

— ДК «Машиностроитель» (ул. Ленина, д. 20);

— Гимназии им. Подольских курсантов (ул. Революции, д. 2);

— УСЦ «Юность» (мкр. Климовск, проезд Юности, д. 1).

Организовано горячее питание и чай. Есть возможность отдохнуть, а в УСЦ «Юность» принять теплый душ. Всю информацию о дополнительной помощи жители Климовска могут получить по телефону 112.