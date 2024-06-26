Бизнес-форум «Московская область — Андижанская область» прошел в Подмосковье. В нем приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, хоким Шухратбек Абдурахманов, чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, а также три десятка подмосковных компаний и десять компаний из Андижана.

«Мы готовы оказать всестороннюю поддержку, если узбекские предприниматели придут в Подмосковье — это и льготная земля, и вся разрешительная документация для строительства и запуска предприятия. Главное только, чтобы была коммерческая идея, которая нам нравится, и мы понимали ее эффект», - сказал губернатор.

Абдурахманов, в свою очередь, выразил благодарность губернатору Подмосковья, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву и главе России Владимиру Путину за создание всех условий для развития отношений между регионами.

«У нас подписан с Подмосковьем меморандум, осуществляются взаимные бизнес-поездки, где обсуждаются актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», - отметил он.

В рамках форума прошли презентации инвестпотенциала обоих регионов. К примеру, семейная компания из Серпухова «Никатор» представила проект по производству добавок для полимеров, компания «Фуд Тим» из Дмитрова — проект по созданию фермы для выращивания радужной форели и карповых видов рыб.

Узбекская компания SPZ BEARINGS предложила разместить в Подмосковье производство подшипников. Еще одна компания из Узбекистана Malika Laboratories представила проект по производству фармацевтических препаратов для терапии.