Рвота возрастом 160 миллионов лет показала, как охотились морские рептилии

Daily Mail: ископаемая рвота раскрыла рацион морских рептилий юрского периода

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Фото: [Медиасток.рф]

Палеонтолог Дирк Кнауст обнаружил у берегов Норвегии более 20 скоплений окаменевших остатков пищи, которые, вероятнее всего, были рвотой плезиозавров — древних вымерших пресмыкающихся, пишет Daily Mail. Исследование опубликовано в журнале Geological Magazine.

Окаменелости нашли в кернах пород под Северным морем, примерно в 50 км от современного побережья Норвегии. Возраст некоторых образцов составляет около 160 миллионов лет. Размер отдельных комков доходил примерно до 10 см.

Внутри оказались остатки двустворчатых моллюсков, трубчатых червей и морских лилий. Такой состав указывает на животное, которое собирало твердую добычу на морском дне, но не могло полностью переварить раковины и скелетные элементы.

Кнауст считает наиболее вероятными хозяевами находки длинношеих плезиозавров семейства Cryptoclididae длиной примерно 4–8 метров. Не исключается и участие древних акул, однако образ жизни и рацион плезиозавров лучше соответствуют составу окаменелостей.

По версии исследователя, рептилии могли кормиться дальше от берега, а затем возвращаться в более мелкие воды, где отдыхали и срыгивали неперевариваемые остатки. Часть таких комков быстро заносило осадком, благодаря чему они сохранились до наших дней.

иностранная пресса

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