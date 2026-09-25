Житель Пермского края погиб при атаке БПЛА на регион в ночь на 25 сентября

Утро 25 сентября в Пермском крае началось с массированной атаки беспилотников. В результате погиб мужчина. Как проинформировал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, смерть наступила от осколочных ранений, сообщил properm.ru.

По информации издания, к настоящему моменту отражение налета завершено. В нем участвовали силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы — подразделения, которые оперативно выдвигаются к цели и работают по воздушным объектам с земли. Совместными усилиями удалось сбить 39 дронов. Сейчас на месте работают специалисты: идет ликвидация последствий атаки на промышленный объект.

«На месте работают оперативные службы. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю ведет мониторинг качества воздуха. По предварительным данным, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано. Угрозы для жителей нет», — пишет глава региона.

Губернатор отдельно напомнил о правилах поведения при режиме «Беспилотная опасность». В такие периоды гражданам важно соблюдать меры безопасности и следовать инструкциям. Особое предупреждение касается обломков сбитых БПЛА: приближаться к ним опасно для жизни и здоровья. Если фрагменты дрона обнаружены, следует звонить в 112.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА на Ульяновск есть пострадавшие.