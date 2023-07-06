Боец СВО поблагодарил Андрея Воробьева за работу по помощи семьям военнослужащих

Доброволец, который с 24 февраля 2022 года служит по контракту в Донбассе, поблагодарил губернатора Андрея Воробьева за проводимую в регионе работу по помощи семьям военнослужащих.

Обращение бойца было передано главе региона во время прямого эфира на радио Sputnik, где губернатор отвечал на вопросы жителей.

«Хочу поблагодарить за ту огромную работу по помощи семьям военнослужащих. Мы можем спокойно защищать Родину. С уважением, Андрей Г.», — написал боец.

Военнослужащий рассказал, что его семья живет в Богородском округе, и в этом году его дочь пойдет в первый класс. Однако школьный автобус не останавливается вблизи дома, а супруга не сможет возить ребенка на учебу, поскольку работает. Губернатор пообещал решить этот вопрос.

Андрей Воробьев также напомнил, что в Подмосковье работает филиал фонда «Защитники Отечества». Кроме того, в каждом муниципалитете есть центры поддержки военнослужащих.

«Каждый глава (городских округов. — прим. ред.) знает, кто в семье нуждается, в чем нуждается. Мы страхуем, естественно, всякое может быть. И все, что касается школ, детсадов и каких-то других важных моментов, с которыми сталкиваются семьи, чей кормилиц, муж, отец, сын находятся там (в зоне СВО. — прим. ред.), мы, безусловно, уделяем внимание», — подчеркнул Воробьев.

Во время прямого эфира губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также призвал уделять внимание запросам жителей региона на новые автобусные остановки.