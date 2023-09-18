Денис Пушилин поблагодарил Андрея Воробьева за помощь в восстановлении мостов в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за помощь в восстановлении мостов в Донецкой Народной Республике.

В своих соцсетях Пушилин уточнил, что специалисты из Московской области восстановили девять мостов в Донбассе, некоторые из них уже сданы в эксплуатацию, а все остальные имеют высокую степень готовности.

Так, накануне на юге республики открыли сразу два моста, которые ранее разрушили украинские боевики. По словам Пушилина, участие в торжественной церемонии открытия принял вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

«Понадобилось меньше года на восстановление всех девяти объектов, за что большое спасибо и жителям Подмосковья, и губернатору (Московской области. — прим. ред.) Андрею Воробьеву», — написал Пушилин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что специалисты «Мособлгаза» построили и запустили в Донецкой Народной Республике несколько котельных.