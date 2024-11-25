До конца года в Подмосковье введут 11 дорожных объектов

«В этом году запускаем очень важные, долгожданные дороги как федерального, так и регионального значения. До конца 2024-го мы должны открыть движение на обходе деревни Малые Вяземы и ликвидировать самое узкое место на ЦКАД. Также готовим к сдаче Мытищинскую хорду, 16-километровый участок ЮЛА, полностью основной ход Северного обхода Лобни и два путепровода (Быково и Аникеевка)», - рассказал губернатор.

В этом году строится 17 объектов протяженностью более 100 километров. Уже открыто три федеральных и три региональных объекта: обход Октябрьского и пешеходный переход через М-5 «Урал» в Люберцах, обход Ульянино и Непецино, а также подъезд к ЦКБ им. Л. М. Рошаля в Красногорске, подъезд к «НОВАТЭК-СПГ» в Кашире и к школе у ЖК «Лобня-Сити». До конца года планируется открыть еще 11 объектов.

Совместно с ГК «Автодор» до конца года запустят движение по обходу деревни Малые Вяземы. Федеральная дорога протяженностью 4,2 километра позволит ликвидировать самое узкое место на ЦКАД. В декабре откроют четырехполосную автодорогу «Виноградово — Болтино — Тарасовка» протяженностью 16,1 километр, которую строят в рамках концессии.

Также к концу года запустят 16,2 километра Южно-Лыткаринской автодороги: участки от Каширского шоссе до трассы А-105, от Володарского шоссе до Новорязанского шоссе и развязку с трассой М-2 «Крым». Транспортная доступность улучшится для более 500 тысяч человек.

Кроме того, завершится третий этап Северного обхода Лобни. Шестиполосная дорога улучшит транспортную доступность для более чем 150 тысяч жителей. В конце года на Каширском шоссе откроют движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 (первый этап), а после Нового года — по современной разноуровневой развязке на пересечении Володарского и Каширского шоссе (второй этап).

Почти завершены работы на путепроводе у ж/д станции «Быково» в Раменском в составе транспортной развязки. Ее общая протяженность составляет около 1,2 километра, а длина самого путепровода — более 382 метров. Открытие запланировано на первую половину декабря. К концу года откроют новый путепровод в Аникеевке. В декабре запустят движение по Пироговскому шоссе и завершат обход Тучково в Рузе.

В 2025 году в области начнут строить 13 дорожных объектов общей протяженностью 47 километров.