До конца года в Подмосковье введут 58 социальных объектов

«Наша задача — не просто построить, ввести, но и запустить объекты, которых большое количество. Это другая, не менее важная, трудоемкая работа. Если это школа, важно разъяснить жителям, когда дети туда пойдут — с третьей четверти или с 1 сентября. Но ключевое — чтобы мы увидели реальный эффект от государственных инвестиций, которые были реализованы», - сказал губернатор.

С начала года в области открыли 44 новых объекта социальной инфраструктуры, а также 71 капитально отремонтированный. До конца года планируется достроить 23 новых объекта и отремонтировать 35 уже открытых. Помимо этого досрочно сдадут еще четыре объекта — это две школы на 1,1 тысячи мест в Мытищах и Ленинском округе, а также два детсада в Щелково и Люберцах.

В сфере образования до конца года введут школы на 1,1 тысячи мест Мытищах, Реутове, Подольске, Ступино, а также два кампуса для проживания учащихся. Кроме того, отремонтируют две школы в Долгопрудном и Лобне, два детсада в Дзержинском, четыре колледжа в Раменском, Мытищах, Электростали и Бронницах, а также объекты дополнительного образования в Орехово-Зуево, Химках, Дубне и Щелково.

В сфере здравоохранения до конца года введут поликлинику на 600 посещений в Лобне, больнично-поликлинический комплекс на 450 посещений в Хотьково, хирургический корпус №2 Подольской ОКБ после реконструкции, поликлинику на 320 посещений в Подольске, Сухаревскую подстанцию скорой помощи в Мытищах, три ФАПа в Егорьевске. Также отремонтируют Дмитровскую поликлинику на 850 посещений, хирургический корпус Одинцовской областной больницы, инфекционное отделение Истринской клинической больницы в Дедовске, психиатрическую больницу №9 в Яхроме, инфекционное отделение областной больницы им. Розанова в Пушкино, детское и офтальмологическое отделение в Воскресенске, баклабораторию в Пушкино, главный корпус Центральной больницы в Волоколамске, поликлиники в Раменском и Мытищах.

В сфере спорта введут стадион для игры в регби в Монино, стадион «Торпедо» со строительством ФОКа в Люберцах, ФОК в Раменском. Также отремонтируют спортивный корпус в Ступино, стадион «Чайка» в Королеве и бассейн «Бриз» в Дмитрове.

В сфере культуры введут после реконструкции КДЦ «Протон» в Протвино, музейный комплекс «Мелихово» (первый этап). Также завершат капремонт Дворца культуры в Ступино, Ивантеевской ДШИ в Пушкино, ДК «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде, ДШИ №3 в Балашихе и ДК «Октябрь» в Дубне.

Кроме того, до конца года завершат отделку центра «Ясенки». Открытие нового бассейна запланировано на январь 2025 года.