Дом-долгострой для сотрудников ЦПК в Звездном городке введут до конца года

Многоквартирный дом-долгострой для сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке введут до конца текущего года.

Как сообщил глава округа Евгений Баришевский на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, в скором времени люди смогут справить новоселье.

В девятиэтажный дом переедут сотрудники ЦПК, которые сейчас проживают в общежитии. В настоящее время уже идет распределение квартир. Всего их 144.

Дом имеет удобное местоположение. Он расположен рядом с Центром подготовки космонавтов, отметил Евгений Баришевский.