В церемонии запуска МЦД-4 помимо президента РФ Владимира Путина также приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, а также глава РЖД Олег Белозеров. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Сегодня сделан еще один очень серьезный шаг в развитии Московского транспортного узла. Все, что сделано сегодня идет на благо развития Москвы и Подмосковья, всех людей, которые живут в этом регионе, приезжают в этот регион. Речь идет о миллионах людей, у которых будет улучшена логистика, условия жизни. Да и для экономики — это серьезный шаг вперед», — отметил Владимир Путин.

Отмечается, что это самый протяженный из всех московских центральных диаметров, его длина — восемьдесят шесть километров. По территории Подмосковья диаметр проходит через городские округа Наро-Фоминский, Одинцовский, Реутов, Балашиха, где на сегодняшний день проживает около одного миллиона человек.

Андрей Воробьев доложил президенту во время прямого включения со станции МЦД-4 «Ольгино», что данная ветка связывает восток с западом. И благодаря Сергею Семеновичу Собянину цены за билет радикально снизятся — было 150-200 руб, будет 65 рублей.

При подготовке к открытию данного диаметра Московской областью было проведено благоустройство территорий, прилегающих к станциям, обустроены зоны комфортного ожидания, парковки, удобные дорожки, ведущие к остановкам городского транспорта.

В Ольгино губернатор также пообщался с местными жителями, которые давно ждали открытия МЦД-4. Многие работают в Москве, кто-то учится в других городских округах региона, и вопрос транспортной доступности для них — номер один.