Губернатор Андрей Воробьев: На месте трагедии в Крокусе работает более 700 спасателей
Фото: [Соцсети губернатора МО Андрея Воробьева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасатели продолжают разбирать завалы и ищут людей. Так, привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Под завалами найдены еще 20 тел. Работы продолжатся еще минимум несколько суток», — рассказал губернатор.
Отмечается, что больше всего пострадал концертный зал — он полностью выгорел, поэтому основные силы по разбору именно здесь.
«Альпинисты проводят разведку — то, что осталось от потолка находится под угрозой обрушения. Со своей стороны стараемся помогать спасателям всем необходимым», — подчеркнул глава региона.