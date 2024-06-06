Губернатор Андрей Воробьев: Необходимо использовать биометрию в целях безопасности

Биометрия — это один из инструментов, который позволит дать человеку удобство в прохождении каких-либо процедур. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках стратегической сессии «Биометрия: мифы, возможности, тренды» на Петербургском международном экономическом форуме.

«Биометрия — это один из инструментов, которые позволит еще более высокое качество и удобство человеку дать. В чистоте, в прохождении каких-либо процедур, не нужна лишняя бумага или паспорт, который вы сейчас показали. Все это, очевидно, уйдет в прошлое», — сказал Воробьев.

Он также отметил, что достаточно нелепо сопротивляться активному внедрению биометрии, однако, как и любая другая прорывная технология она натыкается на сопротивление. Он подчеркнул, что данная секция предназначена для того, чтобы убедиться в том, что каждый человек уже пользуется биометрией, начиная со смартфонов со встроенными функциями распознавания отпечатка пальца или лица.