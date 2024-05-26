Губернатор Андрей Воробьев обсудил вопросы сотрудничества с премьер-министром Узбекистана

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил вопросы сотрудничества в самых разных сферах с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Для нас большая честь участвовать в форуме при наших президентах. Мы давно сотрудничаем с Узбекистаном. А не так давно познакомились с Андижанской областью. Знаем сколько добрых дел делает ее хоким Шухратбек Абдурахманов для своей страны, а также инвестирует в Россию. И с Московской областью теперь тесные отношения. Очень приятно, что мы сегодня здесь обсуждаем совместные планы», — сказал губернатор.

Напоминаем, что ранее в четверг Андрей Воробьев принимал главу Андижанской области в Красногорске, обсудив взаимодействие между регионами по ряду направлений. Узбекская делегация также познакомилась с работой индустриального парка «Есипово» и особой экономической зоны «Дубна».

Подмосковье и Узбекистан на протяжении многих лет реализуют совместные проекты в сферах экономики, торговли, науки, технологий. Один из ярких примеров — производитель средств защиты растений «Щелково Агрохим». В конце прошлого года компания реализовала свой проект в Самарканде, запустив завод. В планах — расширить сотрудничество.

Примечательно, что Подмосковье также готово обмениваться лучшими практиками в сфере образования и ежегодно принимать у себя школьников, учителей и директоров школ Узбекистана.