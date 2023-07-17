Губернатор Андрей Воробьев отметил, что ситуацию с мигрантами обсудят в муниципалитетах

Главы городских округов обсудят с правоохранителями вопросы миграционной повестки в Московской области. Данный вопрос поднял губернатор региона Андрей Воробьев в ходе еженедельного совещания с правительством и главами округов в режиме ВКС.

«За последнее время тема миграции стала особенно актуальная на востоке Московской области и в ряде прилегающих городов. Эту тему мы очень подробно обсуждали на совещании с правоохранительным блоком, понимая сложность и взаимосвязанность разных вопросов безопасности, нюансов, связанных с работой многих систем, где привлечены мигранты, — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор обратил внимание глав муниципалитетов, где возникают разные вопросы и проблемы по этой теме — Люберцы, Дзержинский, Электросталь, Котельники. Им предложено обсудить ситуацию с правоохранительным блоком, коллегами, представителями конфессий. Цель — снять все шероховатости и возможное недопонимание.

«Это возможно только тогда, когда есть коммуникация», — уверен губернатор.

Он обратил внимание на важность проведения таких встреч и озвучивания предложений, которые помогли бы и дальше развивать регион и обеспечивать безопасность, качество жизни во всех территориях. Подобное поручение дано и профильному блоку регионального правительства.