Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил работников ДК «Молодежный» за творческое развитие детей

Глава Подмосковья Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом закрытое административно-территориальное образование Молодежный, в ходе которого встретился с работниками ДК и жителями округа. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Напоминаем, что Дом культуры был построен в ЗАТО в 2020 году. Работы здесь велись в рамках нацпроекта «Культура». Ранее на этом месте стояло старое здание ДК, однако оно не соответствовало современным требованиям. В 2015-м Минобороны передало его на баланс Молодежному, после чего объект демонтировали и построили новый Дом культуры.

«Приветствую творческий коллектив ДК „Молодежный“. Хочу вас поблагодарить за то, что детям уделяете внимание. Мы понимаем, как важны дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Точек притяжения здесь не так много, и ДК — становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Примечательно, что Дом культуры «Молодежный» — это единственный культурно-досуговый центр округа. Теперь ДК принимает больше шестнадцати тысяч посетителей в год. Здесь есть помещения для занятий творчеством и зрительный зал на 200 мест. На прилегающей территории сделали общественное пространство с фонтаном.

Сейчас в ДК работает 22 кружка, в том числе, студия эстрадного вокала «Джем», эстрадной хореографии «Флекс», прикладного искусства «Жар-птица», театральная студия «Триумф», «Игротека» для детей, а для пожилых людей — два кружка в рамках программы «Активное долголетие» — краеведческий клуб «Родными тропами» и клуб вязания «В кругу друзей». Участники проекта помогают в сборе гуманитарной помощи, вяжут теплые носки и перчатки для участников СВО.