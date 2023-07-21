Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что важно строить то, что житель ожидает от тебя

В эфире телеканала «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городском округе региона должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — отметил Воробьев.

В частности, территория парка «Взлет» в Домодедово, который готовится к открытию, десятилетиями лежала в руинах. И по словам губернатора, благодаря этой программе и активному диалогу с жителями продолжается работа в данном направлении. Эта задача принципиально важна.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что уже завтра в подмосковном Домодедово состоится торжественное открытие парка «Взлет».