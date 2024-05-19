Губернатор Андрей Воробьев поздравил телеканал «360» с десятилетним юбилеем выхода в эфир

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ровно 10 лет назад телеканал «360» впервые вышел в эфир. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Тогда перед молодой командой мы поставили амбициозные задачи. За эти годы не раз менялись тренды, привычки в потреблении контента у зрителей и пользователей интернета, росло количество конкурентов и всегда было важно не отставать», - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что на сегодняшний день узнаваемость «360» уже давно вышла за пределы московского региона, а это важный показатель успеха. Отдельная и особая благодарность гендиректору ВГТРК Олегу Борисовичу Добродееву, который тогда, в 2014-м году, помог запустить «360».