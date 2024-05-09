Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем Победы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем Победы, и подчеркнул, что сегодня мы чтим память героев, которые отстояли нашу Родину от фашизма. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Отмечается, что сегодня утром в Доме Правительства Подмосковья глава региона встретились с ветеранами, чтобы пообщаться, а после — вместе отправиться на парад.

«Мы всегда стараемся окружить их заботой. Наша главная задача, наш долг — сохранить память об их подвиге. И мы сохраним. Спасибо за мир, за чистое небо», — написал Воробьев.

Он подчеркнул, что всегда испытываешь особый трепет при встрече с ветеранами. А истории людей, которые прошли войну, невозможно слушать без слез на глазах.