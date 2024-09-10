Губернатор Андрей Воробьев приехал к дому в подмосковном Раменском, который пострадал от удара БПЛА
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Губернатор Московской области Андрей воробьев лично приехал в подмосковное Раменское к дому на Спортивном проезде, который ранее сегодня утром пострадал от удара БПЛА.
«Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции — целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102», — рассказал глава региона.
На Высоковольтной улице удар пришелся на 5 балконов — они загорелись, в сами квартиры огонь не перешел. По его словам, на земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности решено было эвакуировать жителей пяти соседних домов.
«У обоих домов продолжают работать все оперативные службы. Около восьми вечера МЧС сообщит, когда можно будет попасть с квартиры. Постараемся дать эту информацию раньше. Со своей стороны мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — подчеркнул губернатор Воробьев.