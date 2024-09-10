Губернатор Андрей Воробьев приехал к дому в подмосковном Раменском, который пострадал от удара БПЛА

«У обоих домов продолжают работать все оперативные службы. Около восьми вечера МЧС сообщит, когда можно будет попасть с квартиры. Постараемся дать эту информацию раньше. Со своей стороны мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — подчеркнул губернатор Воробьев.