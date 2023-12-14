Губернатор Андрей Воробьев провел личный прием граждан в филиале Госфонда «Защитники Отечества»

Глава Московской области Андрей Воробьев посетил подмосковный филиал Госфонда «Защитники Отечества», где рассмотрел обращения жителей четырех городских округов, связанных с поддержкой участников СВО и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Так, военнослужащий Таманской дивизии попросил помочь в приобретении квартиры в Люберцах. Недавно в его семье родился третий ребенок. Пока он с супругой и детьми живет в служебном жилье.

«Таманская дивизия — очень важное подразделение, мы хорошо знаем и ребят, и командиров. В вашем лице хочу передать слова благодарности всем — и рядовому, и офицерскому составу. Также хочу вас поздравить с рождением сына, знаю, что это особенное чувство. У нас есть программа „Обеспечение жильем молодых семей“, мы рассмотрим ваше обращение и найдем возможность предоставить сертификат», — отметил Воробьев.

Ожидается, что сертификат будет предоставлен в начале следующего года. Губернатор также вручил бойцу и его семье подарки. Среди них — набор для новорожденных «Я родился в Подмосковье!»

Руководитель волонтерской группы «Носки солдату» Юлия Зинчук и волонтер «Красногорской армии добра» Алексей Хорьяков рассказали губернатору, что им требуется складское помещение, где можно было бы круглогодично хранить груз, собранный для наших бойцов «за лентой». Губернатор сказал, что помещение будет выделено — администрация Красногорска предложит несколько вариантов. Кроме того, волонтерам окажут финансовую помощь в транспортировке груза на передовую.

«Вы занимаетесь важными делами, и сегодня приехали для того, чтобы у вас было еще больше возможности принести пользы. Спасибо вам за вашу деятельность. Склад мы обязательно организуем. Кроме того, предоставим еще грант, чтобы вы могли использовать эти средства для ваших добрых дел», — рассказал Андрей Воробьев.

Еще одна просьба к губернатору — обустроить футбольное поле на стадионе «Урожай» в Рузе. Спортсооружение открыто в 1965 году, капитальный ремонт и реконструкция там ни разу не проводились. Министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов рассказал, что в следующем году на «Урожае» пройдут масштабные работы.