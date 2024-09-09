Губернатор Андрей Воробьев проверил работу областного пункта отбора на службу по контракту в Балашихе

Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе, который был открыт в мае прошлого года для тех, кто решил присоединиться к защитникам страны в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Командиры и инструкторы делают здесь все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые может кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы. Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную», — рассказал Андрей Воробьев.

Отмечается, что программа подготовки рассчитана в среднем на 30 часов. Они включают огневую, тактико-специальную, инженерную подготовку, противодействие БПЛА. Тренировки проводят опытные инструкторы и ветераны боевых действий, в том числе Центра специальной подготовки «Витязь».

Тактической медицине при подготовке уделяется отдельное внимание. Занятия ведет инструктор с позывным Пинцет, который ранее работал в реанимационной бригаде скорой помощи, а сейчас — в Центре спецподготовки «Витязь».

Центр в Балашихе сотрудничает также с беспилотным отрядом быстрого реагирования (БОБР), который готовит операторов и специалистов перед выходом на линию боевого соприкосновения. Обучение длится — 21 день, экзамены принимают представители Минобороны. В числе инструкторов — те, кто уже прошёл эту программу и ведёт курсы огневой и медицинской подготовки. Кроме того, освоить БПЛА бойцам помогают робототехники.

Сегодня в Центре была представлена техника, которую Московская область регулярно поставляет на передовую. Это современные мотовездеходы, УАЗики («Пикап», «Патриот», «Буханка»), надувные лодки с мотором, антидроновые ружья.

«Это именно то, что просят от нас командиры, ребята с передовой. Это конкретная техника, которой они умеют пользоваться, хорошо с ней взаимодействуют. Запрос на них, безусловно, существует, и мы со своей стороны стараемся его удовлетворить. От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда», — подчеркнул глава региона.

С 1 июня по договоренности с Минобороны в Московской области начали комплектовать контрактниками Первую Танковую армию. Те, кто подписывает контракт в Подмосковье могут рассчитывать на единовременную выплату — 1 905 000 рублей (1,505 млн рублей из регионального бюджета и 400 тысяч рублей от Минобороны).

«Мы выплачиваем до 1 миллиона 905 тысяч рублей — это федеральная и региональная выплаты. Кроме этого, у нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи. Мы видим обратную связь и, делаем все, чтобы наши бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание», — отметил Воробьев.

Основные требования к кандидату: возраст от 18 лет, годность по здоровью. Все подробности о наборе на военную службу, выплатах и льготах — на сайте. Если человек готов заключить контракт, ему необходимо заполнить форму, в которой 4 пункта — ФИО, возраст, номер телефона и место жительства. Проконсультироваться также можно по телефону +7 (495) 990-77-77.