Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье стартовал шахматный турнир на кубок Карякина

Сегодня в подмосковном Одинцово с Сергеем Карякиным одновременно сыграло пятнадцать человек, в том числе и девять ребят из ДНР. Об этом написал в своих социальных сетях губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Никита Щербаков из Донецка — единственный закончил партию с Сергеем Карякиным вничью. Дольше всех продержался 11-летний Андрей Бетев из Солнечногорска. Молодцы!», — отметил Воробьев.

Отмечается, что, как и год турнир проходит под открытым небом, но в этот раз в три этапа. Посостязаться в умениях с международным гроссмейстером можно будет в середине августа, и в начале сентября.