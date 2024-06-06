Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных зарубежных партнерах региона

«Индия традиционно инвестирует в фарму, пленки, краски, тонкую химию. И также нас радует. Поэтому активность заметная и мы ей очень дорожим. Понятно, что в сегодняшних условиях сказать, что у нас очень богатая география мы не можем, поэтому особое внимание на дружественные страны», — подчеркнул в интервью глава региона.