Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных зарубежных партнерах региона
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в настоящее время регион активно развивает партнерство с Китаем, Беларусью, Индией и начинает работать с Узбекистаном. Об этом он заявил в интервью на телеканале «Россия 24».
«На сегодня самый заметный партнер — это Китай. Есть соглашения, подписанные с нашими белорусскими коллегами, мы этим тоже дорожим», — заявил Воробьев.
Он также подчеркнул, что последний визит нашего президента Владимира Путина в Узбекистан дал очень благоприятные возможности для строительства индустриальных парков как в Узбекистане, так и в Подмосковье.
«Индия традиционно инвестирует в фарму, пленки, краски, тонкую химию. И также нас радует. Поэтому активность заметная и мы ей очень дорожим. Понятно, что в сегодняшних условиях сказать, что у нас очень богатая география мы не можем, поэтому особое внимание на дружественные страны», — подчеркнул в интервью глава региона.