Губернатор Андрей Воробьев вместе с жителями Климовска дал старт строительству дома

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с жителями микрорайона Климовск подмосковного Подольска дал старт строительству дома для переселения людей из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Наша работа в рамках Президентской программы по аварийному жилью предполагает расселение всех, кто живет в домах, которые безнадежно устарели. Когда мы запустили тепло после аварийной ситуации, договорились, что более 800 человек, проживающих здесь, необходимо расселить. На этом месте мы обещали инициативной группе приехать летом, чтобы начать строительство первого дома на Южной улице», — рассказал Андрей Воробьев.

Отмечается, что буквально со следующей недели здесь уже приступят к работам по подготовке котлована. Для этого необходимо вынести коммуникации, прежде всего, это электро- и теплоснабжение. Завершить работы на объекте планируют в конце следующего года. А уже во втором квартале 2026-го жителям аварийных домов в поселке Южный начнут выдавать ключи от квартир в новом 17-этажном МКД.

«Наша задача — построить первый дом под переселение быстро, качественно, в соответствии со всеми современными стандартами. Здесь будет 199 теплых уютных квартир, красивые фасады. Все, что нужно для комфортной жизни. Срок сдачи стоит на конец следующего года, но мы работаем над тем, чтобы его сократить», — поделился гендиректор строительной компании Иван Бузикевич.

Всего в поселке Южный признаны аварийными 30 МКД — 444 квартиры, в которых проживает 836 человек. Помимо 17-этажки на 199 квартир, которую завершат строить в конце следующего года, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет возведен еще один МКД на 233 квартиры.