Губернатор: до 2030 года в Подмосковье газифицируют еще 515 населенных пунктов

Газификация стала одной из тем на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

«Уже два полных года по президентской программе и активном участии «Газпрома» и «Мособлэнерго» мы ведем догазификацию», — напомнил глава региона.

В 2021 и 2022 годах было газифицировано семьдесят тысяч домов, в этом году число подключений составляет семьдесят четыре тысячи.

«С точки зрения абсолютного значения — мы самый заметный регион, и дальше продолжаем эту работу. Важно, что за десять лет газ получили порядка двухсот тысяч жителей, 588 населенных пунктов. Но по особой цене, по особому режиму, подключение к газу стало возможным при объявлении президентской программы», — отметил губернатор.

Андрей Воробьев подчеркнул, что программа продлена, и до 2030 года будет газифицировано еще 515 населенных пунктов, где проживает семьдесят четыре тысячи человек.