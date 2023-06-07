Губернатор: каждый год в Подмосковье строится 130 тысяч квартир

«Пятьсот восемьдесят домов мы строим в Подмосковье ежегодно, это 130 тыс. квартир», – сообщил Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.

Он отметил, что жилищные условия необходимы для удобства и комфорта жителей. В Подмосковье застройщики следуют определенным стандартам, которые помогают сделать дом, двор и подъезд уютным для жителей.