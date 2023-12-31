Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым Годом

Глава Московской области Андрей Воробьев поздравил в своих социальных сетях жителей региона с наступающим Новым Годом. Со слов губернатора, этот год проверял всех на прочность, радовал, стал годом вызовов. Но самое главное — он сплотил нас, как никогда прежде.

Он отметил, что особенно хочется поздравить тех, кто сейчас находится на передовой, вдали от своих близких. Все ребят очень ждут обратно домой здоровыми и с победой!

Воробьев подчеркнул, что в этот праздничный вечер хочется сказать и пожелать многое, однако вместе с тем не быть многословным.