Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым Годом
Фото: [Соцсети губернатора МО]
Глава Московской области Андрей Воробьев поздравил в своих социальных сетях жителей региона с наступающим Новым Годом. Со слов губернатора, этот год проверял всех на прочность, радовал, стал годом вызовов. Но самое главное — он сплотил нас, как никогда прежде.
Он отметил, что особенно хочется поздравить тех, кто сейчас находится на передовой, вдали от своих близких. Все ребят очень ждут обратно домой здоровыми и с победой!
Воробьев подчеркнул, что в этот праздничный вечер хочется сказать и пожелать многое, однако вместе с тем не быть многословным.
«Пусть 2024 станет для каждого годом добрых, честных, смелых дел, пусть он принесет нам мир, уверенность и радость. Желаю всем счастья в Новом году! Достигайте, творите и любите!», — пожелал жителям Подмосковья Андрей Воробьев.