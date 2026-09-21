Госпитализация Юнусова: кардиолог рассказал о смертельных рисках аритмии

Актера Романа Юнусова доставили в больницу с подозрением на аритмию. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с « Вечерней Москвой » объяснил, почему при таких симптомах нельзя действовать самостоятельно и что на самом деле стоит за нарушением ритма.

Чем опасна аритмия? Кондрахин подчеркнул: главная ошибка — пытаться «погасить» приступ своими силами. Дело в том, что разные виды аритмий имеют разную природу, и препарат, эффективный при одном нарушении, при другом может навредить вплоть до фатального исхода.

Особую опасность представляет фибрилляция желудочков. При ней мышечные волокна сердца сокращаются хаотично и неэффективно — по сути, сердце перестает качать кровь, наступает остановка кровообращения. Это состояние требует немедленной реанимации.

Но риски не ограничиваются только жизнеугрожающими формами. Длительное нарушение ритма может привести к другим серьезным последствиям:

Сердечная недостаточность — из-за снижения эффективности работы сердца органы и ткани недополучают кислород.

Тромбоэмболия. При некоторых формах (например, фибрилляции предсердий) хаотичные сокращения вызывают застой крови, формируются сгустки. Отрыв такого тромба может спровоцировать инсульт или ишемию других органов.

Как понять, что нужно срочно вызывать скорую? Врач перечислил тревожные сигналы: если сердце бьется слишком часто, неровно, появились слабость, головокружение, боль или чувство сдавления в груди, одышка — не ждите, что «пройдет само». При таких симптомах нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.

Почему самолечение смертельно опасно? Кондрахин акцентировал: только врач после обследования (в первую очередь ЭКГ) сможет определить вид аритмии, найти ее причину и назначить адекватное, безопасное лечение. Самостоятельно подобранные антиаритмические средства могут не сработать или спровоцировать еще более тяжелое нарушение ритма.

А почему вообще возникает аритмия? Кардиолог отметил, что редко она появляется сама по себе. Среди причин:

Инфекции и воспаления (например, последствия гриппа или миокардит — воспаление сердечной мышцы, которое может оставить рубцы, мешающие нормальному проведению импульса).

Структурные изменения в сердце: перенесенный инфаркт, травмы грудной клетки, длительная гипертоническая болезнь.

Побочное действие некоторых лекарственных препаратов.

Другие факторы: электролитные нарушения (дефицит калия, магния), сильный стресс, избыток кофеина, алкоголь, некоторые эндокринные нарушения.

Поэтому, как заключил эксперт, игнорировать такие симптомы нельзя — нужно довериться специалисту. Только так можно понять природу нарушения и выстроить правильную тактику.

Ранее он назвал главные опасности мерцательной аритмии у Запашного.