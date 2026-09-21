Ополаскиватель вместо рюмки: нарколог предупредила о скрытой угрозе для трезвых алкоголиков

Ополаскиватели для рта могут спровоцировать срыв у алкоголиков в завязке, предупредила психиатр-нарколог Марина Калюжная. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач объяснила, что в составе многих ополаскивателей присутствует спирт, причем в некоторых средствах его содержание превышает 20%. Для человека, который борется с зависимостью и находится в ремиссии, это может стать триггером. Даже привычная гигиеническая процедура способна запустить механизм, ведущий к возвращению к спиртному. Калюжная подчеркнула: особенно опасны такие средства для тех, кто принимает «Дисульфирам» — препарат для лечения и профилактики рецидивов. Взаимодействие со спиртом из ополаскивателя может вызвать тяжелую реакцию организма.

Чтобы избежать побочных эффектов, нарколог советует зависимым людям тщательно проверять состав средств для полости рта и предупреждать о своей болезни стоматолога. Это поможет избежать не только срыва, но и опасных осложнений.

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