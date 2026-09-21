Свыше 45 тыс. человек посетили выставку «(НЕ)известный Константин Горбатов» в «Новом Иерусалиме»

Около 45,2 тыс. человек посетили выставку «(НЕ)известный Константин Горбатов» в «Новом Иерусалиме» в Истре. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Выставка начала работу в конце апреля. Ее приурочили к 150-летию художника. В экспозиции было представлено порядка 80 графических и живописных работ мастера.

Помимо этого, были представлены сценографические инсталляции, мультимедийные элементы, подлинные документы, связанные с жизнью художника.

В рамках проведения выставки также были организованы свыше 240 экскурсий. Их посетили более 2,8 тыс. человек. Интерактивные программы, музейные занятия и мастер-классы посетили 475 человек.

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